Ponte Preta busca contratação de atacante Gustavo Coutinho, que pertence ao Fortaleza

O atacante Gustavo Coutinho está no radar da Ponte Preta. Revelado na base do Fortaleza, o atleta de 23 anos está emprestado ao Botafogo-PB e tem contrato com o time cearense até o fim de 2024.

Segundo o ge, as partes negociam a situação do jogador. A expectativa é de um novo empréstimo.

Na atual temporada, Coutinho soma 17 gols em 30 jogos - sendo cinco na Série C do Brasileiro. Com o faro artilheiro, tem a qualidade na finalização e o cabeceio como os principais atributos técnicos.

Legenda: Gustavo Coutinho foi um dos destaques ofensivos do Fortaleza no Brasileirão de Aspirantes Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

No ano passado, participou de apenas oito compromissos pelo profissional leonino, com um gol. O grande momento foi na campanha do Brasileirão de Aspirantes, quando somou oito tentos em oito partidas.

Em busca de reforços, a Macaca já anunciou o atacante uruguaio Leandro Barcia, ex-Atlético-GO, e tem outros nomes acertados. O clube também fez proposta pelo meia Elvis, que deixou o Goiás. Na Série B, está na 16ª posição, com 18 pontos: a mesma pontuação do Náutico, que abre o Z-4, mas com saldo de gols melhor.

