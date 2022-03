Polônia x Suécia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Uma das últimas vagas da Copa do Mundo do Catar será definida nesta terça (29), no confronto entre Polônia x Suécia. As equipes se enfrentam na decisão da Repescagem Europeia para o Mundial, no Estádio da Silésia, em solo polonês, às 15h45. O regulamento indica jogo único, com prorrogação e pênaltis em caso de igualdade.

No processo eliminatória, para avançar ao duelo, a seleção da Polônia se beneficiou com a exclusão da Rússia pela Fifa, por conta da guerra com a Ucrânia. Já a Suécia superou a República Tcheca.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Prováveis Escalações

Polônia | Szczęsny; Bielik, Glik e Bednarek; Cash, Krychowiak, Moder, Zieliński e Puchacz; Buksa e Lewandowski. Técnico: Czesław Michniewicz.

Suécia | Olsen; Krafth, Lindelöf, Danielson e Augustinsson; Claesson, Kristoffer Olsson, Ekdal, Forsberg e Kulusevski, Isak. Técnico: Janne Andersson.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Polônia x Suécia

Competição: Decisão da Repescagem da Europa para a Copa do Mundo.

Local: Estádio da Silésia, em Chorzów, na Polônia.

Data: 29/03/2022 (terça-feira).

Horário: 15h45 (de Brasília).

Transmissão: Estádio TNT Sports.