Polônia x Holanda: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Holanda e Polônia se enfrentam às 15h45 (de Brasília) nesta quinta-feira (22). O duelo é válido pela Liga das Nações. O duelo será no Estádio Nacional de Varsóvia.

Sob comando de Louis van Gaal, a Holanda está invicta no torneio e quer se manter na liderança. Caso vença a Polônia, já pode encaminhar vaga no Final Four da Liga.

Em situação oposta, a Polônia corre o risco de ser rebaixada. Se for derrotada, o time de Czeslaw Michniewicz vai para a última rodada contra País de Gales em confronto direto para evitar o descenso.

ONDE ASSISTIR

Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FICHA TÉCNICA

Holanda x Polônia

Data e hora: 22/09, às 15h45

Local: Estádio Nacional de Varsóvia

