Polônia x Bélgica: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Pelo returno da UEFA Nations League, a Polônia recebe a Bélgica nesta terça-feira (14), às 15h45, pela 4ª rodada da competição europeia. O duelo ocorre na casa dos poloneses, no Estádio Nacional, em Varsóvia (POL).

No confronto de ida, pelo primeiro turno, os belgas golearam por 6 a 1. A Bélgica está na vice-liderança do Grupo 4, com quatro pontos, a mesma pontuação da Polônia, mas saldo de gols maior: 2 x -4. A liderança é da Holanda, com sete, e a lanterna fica com País de Gales, com um.

Vale ressaltar que o líder do chaveamento se classifica para as semifinais. O último colocado é rebaixado para a Liga B, que também reúne seleções europeias. Na Liga das Nações, a Uefa distribuiu as seleções em quatro ligas, com chance de acesso e também queda de divisão.

Palpite para o jogo

inter@

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV.

Prováveis escalações

Polônia: Szczesny; Cash, Bednarek, Glik e Puchacz; Góralski, Zurkowski e Zielinski; Zalewski, Szymanski e Lewandowski. Técnico: Czesław Michniewicz.

Bélgica: Mignolet; Vertonghen, Alderweireld e Castagne; Saelemaekers, Praet, Tielemans e Thorgan Hazard; Januzaj, Eden Hazard e Batshuayi. Técnico: Roberto Martínez.

Ficha técnica | Polônia x Bélgica

Local: Estádio Nacional, em Varsóvia (POL). Data: 14/06/2022 (domingo). Horário: 15h45 (horário de Brasília). Transmissão: SporTV.