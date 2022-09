Polônia vence os EUA e será rival do Brasil na semifinal do Mundial de vôlei masculino

A Polônia será adversária do Brasil na semifinal do Campeonato Mundial de vôlei masculino, no próximo sábado (10), em Katowice. A equipe polonesa derrotou os Estados Unidos nesta quinta-feira (8) pelas quartas de final por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 27/25, 21/25, 23/25 e 15/12. A partida foi disputada em Gliwice, na Polônia.

Uma das sedes do Mundial, ao lado da Eslovênia, a seleção polaca é uma das favoritas ao título, já que é a atual bi-campeã mundial. Para chegar nas semis, o Brasil passou pela Argentina.

A outra vaga na decisão também será definida no sábado e será uma reedição da decisão do último Campeonato Europeu, entre Itália e Eslovênia.

Histórico

O time brasileiro foi campeão em 2002, vencendo a Rússia, em 2006 batendo a própria seleção polonesa, em 2010 derrotando Cuba e ficou com o vice em 2014 e 2018 em finais diante dos poloneses.

