Policial efetua disparo para controlar confusão em partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense; vídeo

O duelo entre Águia Negra x Aquidauanense nesta quinta-feira (15), pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, foi paralisado por 21 minutos devido a uma briga generalizada envolvendo as comissões técnicas de ambas equipes. Para dispersar a confusão, a Polícia Militar interveio e disparou um tiro de borracha no gramado do Estádio Noroeste, em Aquidauana.

A discussão começou após a expulsão de Daniel, do Águia Negra. O atleta saiu de campo, mas o embate entre às comissões das equipes persistiu, necessitando da intervenção da Polícia Militar. O agente disparou um tiro de borracha no gramado, que aparenta atingir o jogador Rafael Xavier, também do Águia Negra.

De acordo com o presidente do Águia Negra, Iliê Vidal, o atleta Rafael Xavier não se feriu com o disparo, mas afirmou que fará um boletim de ocorrência.

A partida ficou paralisada por 21 minutos, sendo retomada após a confusão cessar. A Aquidauanense avançou no Campeonato Sul-Mato-Grossense com o placar de 3 a 1 sobre o Águia.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte