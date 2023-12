Polícia prende 35 torcedores envolvidos em briga no último jogo do Fortaleza

A Polícia Militar realizou a prisão de 35 torcedores envolvidos em brigas no último jogo do Fortaleza contra a equipe do Goiás, realizado no domingo (3), na Arena Castelão. A confusão aconteceu nas proximidades do Portão O do estádio. A partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou com vitória do Leão, por 1 a 0. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), recomendou a prisão do grupo para a Polícia Militar.

Os presos vão responder ao artigo 201 da Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), e ao artigo 76 da Lei nº 9.099/1995. Por terem bons antecedentes, 30 torcedores pagaram uma multa de R$400,00 parceladas em quatro vezes de R$100,00 e foram liberados.

Os outros cinco receberam uma denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará por já possuírem antecedentes criminais. A pena pode chegar até dois anos de prisão, mas os torcedores denunciados vão responder em liberdade.

Sem ingressos

Além disso, o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) irá requerer ao time do Fortaleza que a equipe não libere ingressos aos envolvidos na briga pelos próximos quatro meses.

O Nudtor esclareceu que essa é uma das medidas que busca evitar esses tipos de crimes em eventos esportivos e com grande quantidade de pessoas. O Coordenador do Nudtor e promotor de Justiça, Edvando França, diz que outras medidas estão sendo tomadas e conversadas com os demais clubes, para dificultar as cenas lamentáveis nos jogos.

“Temos insistido ainda com os clubes para que eles aumentem a quantidade de seguranças privados atuando durante os jogos e para que gradis sejam utilizados para que ocorra uma separação física adequada entre torcidas rivais”, explicou o promotor.

O Nudtor afirma que a postura será mantida em todos os jogos daqui para frente com o apoio das Polícias Militar e Civil, dos clubes, da Guarda Municipal e do Poder Judiciário