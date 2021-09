Polícia Federal investiga jogadores argentinos por falsidade ideológica

Os fatos que ocasionaram o cancelamento da partida entre Brasil e Argentina, no domingo (5), não devem parar apenas nos acontecimentos da Neo Química Arena. A Polícia Federal está investigando a omissão de informações praticadas por jogadores ou membros da delegação argentina na chegada ao território brasileiro.

Segundo a GloboNews, um inquérito foi aberto após a Anvisa afirmar que os atletas Emiliano Martínez, Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso prestaram informações falsas para as autoridades brasileiras sobre os locais onde eles haviam passado nos últimos dias antes de entrarem no país. A investigação é criminal.

Anvisa atesta irregularidade

Um documento da Anvisa que a reportagem do GloboNews teve acesso mostra que um membro da delegação argentina, Fernando Ariel Batista, falsificou informações de quatro jogadores argentinos.

O inquérito deve correr na delegacia de Polícia Federal do Aeroporto de Guarulhos, onde ocorreu a irregularidade.

Os argentinos foram ouvidos por policiais federais no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Não houve depoimento formal. A Anvisa explica que tentou estabelecer a quarentena desses quatro jogadores desde sábado (4).

"Desde a tarde deste sábado (4/9), a Anvisa, em reunião ocorrida com a participação de representantes da CONMEBOL, CBF e da delegação argentina recomendou a quarentena dos quatro jogadores argentinos, ante a confirmação de que os jogadores prestaram informações falsas e descumpriram, inequivocamente, a Portaria Interministerial nº 655, de 2021, a qual estabelece que viajantes estrangeiros que tenham passagem, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, estão impedidos de ingressar no Brasil", diz a nota.