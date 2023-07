Polícia da Espanha prende 17 pessoas por manipulação de jogos de futebol

O Ministério do Interior da Espanha anunciou, nesta quinta-feira (27), que 17 pessoas foram presas por manipulação de jogos de futebol da terceira divisão do país. A Polícia Nacional realizou a operação em conjunto com a Agência da União Europeia para Cooperação Policial (Europol) e a LaLiga.

Entre os alvos, estão jogadores e responsáveis por um clube da terceira divisão, além de outros times que foram enfrentados pelo grupo. 11 foram presos em Melilha, e outros seis em Granada. Os nomes não foram divulgado. Os criminosos vão responder por corrupção entre indivíduos na esfera esportiva, além de fraude, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.

A investigação aponta que o presidente do clube gerenciava o esquema de manipulação. Ele mesmo aliciava os jogadores. Tentando não serem descobertos, os atletas procuravam pessoas próximas para registrarem as apostas. O alerta sobre a fraude foi feito pelas casas de apostas após o rebaixamento da equipe.

Ao todo, sete partidas estão sendo investigadas. Novas prisões podem ocorrer. O valor fraudado pele organização criminosa ainda não foi calculado. No Brasil, o Ministério Público de Goiás também investiga a manipulação de resultados em jogos das Séries A e B do Brasileirão. O órgão deflagrou a Operação Penalidade Máxima. Ao todo, 14 pessoas se tornaram rés por suspeita de envolvimento.