Pogba, da Juventus, testa positivo para testosterona em exame antidoping

O meio-campista francês Paul Pogba, que atualmente veste a camisa da Juventus, da Itália, testou positivo para a substância testosterona em um exame antidoping realizado após a vitória da Juventus por 3 a 0 sobre a Udinese, no último dia 20 de agosto.

As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport, que afirmou que teriam sido localizados traços de testosterona após o exame realizado no jogador de 30 anos, campeão da Copa do Mundo em 2018, na Rússia.

De acordo com reportagem publicada pelo ge, uma possível suspensão do meio-campista poderia chegar a quatro anos, tendo em vista a proibição da testosterona, que não pode ser utilizada por jogadores profissionais de futebol sem autorização prévia.

Paul Pogba retornou à Juventus na última temporada. Na atual temporada, são apenas dois jogos disputados com a camisa da Velha Senhora, sem gols ou assistências. Pogba ganhou notoriedade mundial justamente pela Juve, entre as temporadas 2012/13 e 2015/16.