O técnico do Paris Saint-Germain, Maurício Pochettino, em entrevista coletiva antes do jogo contra o Manchester City, foi questionado sobre os rumores envolvendo sua possível saída do cargo no clube francês. O argentino afirmou que está 100% focado no PSG e no desempenho da equipe e que as notícias veiculadas pela imprensa não o distraem.

A partida entre Manchester City e PSG será nesta quarta-feira (24), às 17h, no Etihad Stadium (ING).

