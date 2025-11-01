Diário do Nordeste
Pochettino desfalca o Fortaleza no Clássico-Rei após terceiro cartão amarelo

Meia-atacante argentino foi advertido na partida contra o Santos, na Vila Belmiro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 18:41)
Jogada
Legenda: O meia argentino Pochettino foi titular, mas fez nova exibição apagada
Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

O meia-atacante argentino Tomás Pochettino não poderá defender o Fortaleza na partida contra o Ceará, no Clássico-Rei da próxima quinta-feira (6), pela Série A do Brasileirão. Ele terá que cumprir suspensão automática nesta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na tarde deste sábado (1º), Pochettino foi advertido com um cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, em Santos (SP). Este foi o terceiro cartão amarelo da série, fazendo com que Pochettino tenha que cumprir suspensão.

O meia vem sendo titular no meio-campo do Fortaleza nas últimas partidas, sendo a escolha de Martín Palermo, técnico do Leão. A tendência é que Lucas Crispim, que retornou de lesão, assuma a vaga de meia titular contra o Ceará.

Ceará e Fortaleza entram em campo na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), na próxima quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), para disputar o Clássico-Rei válido pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025.

