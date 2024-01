Playoffs da NFL: veja jogos, datas e onde assistir a segunda rodada da pós-temporada

A disputa do Divisional Rounds dos playoffs da temporada 2023/24 da National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos e principal competição da modalidade no mundo, se inicia neste sábado (20) e se encerra no domingo (21). Os vencedores se enfrentarão nas finais de conferência para descobrir quais serão os dois times que irão disputar o Super Bowl LVIII.

CAMINHO DOS PLAYOFFS

Como de costume, os primeiros colocados em cada conferência — o Baltimore Ravens na American Football Conference (AFC) e o San Francisco 49ers na National Football Conference (NFC) — conquistam o direito de descansar durante a primeira rodada dos playoffs, conhecida como Wild Card.

Além do descanso, os dois times enfrentarão as duas equipes que se classificaram com as piores campanhas de suas devidas conferências, sendo: Houston Texans, que terminou a temporada regular na quarta posição da AFC, e Green Bay Packers, que terminou a temporada regular na sétima posição da NFC, respectivamente.

Além deles, Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers se enfrentarão após ambos conquistarem vitórias emocionantes em seus confrontos do Wild Card. O último confronto dessa fase será entre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Nós últimos anos as duas equipes estão se enfrentando com frequência e proporcionando jogos históricos nessa fase da competição.

JOGOS DO DIVISIONAL ROUNDS

Baltimore Ravens x Houston Texans | Sábado (20), às 18h30 de Brasília | ESPN e Star+

San Francisco 49ers x Green Bay Packers | Sábado (20), às 22h15 de Brasília | ESPN e Star+

Detroit Lions x Tampa Bay Buccaneers | Domingo (21), às 16h de Brasília | ESPN e Star+

Buffalo Bills x Kansas City Chiefs | Domingo (21), às 20h30 de Brasília | ESPN e Star+