Plano de ação para o Clássico-Rei define que jogo terá carga máxima de ingressos; veja números

Tudo definido para o terceiro Clássico-Rei de 2022, desta quarta-feira (22) pela Copa do Brasil. Ceará, Fortaleza e as demais partes envolvidas definiram o plano de ação do jogo das Oitavas de Final, às 20 horas, no Castelão.

Entre as decisões da reunião, realizada na manhã desta segunda-feira, na Arena Castelão, estão a carga de total de ingressos (63.904 lugares), sendo 70% para o mandante Fortaleza e 30% para o visitante Ceará (cerca de 18.442), o efetivo de segurança (451 policiais militares, 300 seguranças particulares, 19 policiais civis, 24 bombeiros e 58 guardas municipais), além de 30 agentes da AMC.

“É mais uma importante missão que temos, realizar essa reunião em conjunto com os órgãos de preparação para o clássico para que possamos recepcionar bem nosso torcedor. Tenho certeza que com as deliberações fechadas teremos mais um grande evento”, salientou o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

De acordo com o comandante da Coordenadoria Geral de Operações (CGO), Cel PM George, a operação da Polícia Militar terá capacidade completa de agentes da segurança no evento. “Vamos realizar a mesma operação do clássico passado, estamos colocando toda nossa capacidade da Polícia Militar e todos os equipamentos à disposição dos torcedores e clubes”, disse George.

“Essa reunião busca maior e melhor condição de segurança para o torcedor que irá participar do evento e facilitar também a vida das pessoas que passam no entorno da Arena Castelão”, afirmou o TCel PM Landim.