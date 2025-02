Plano de Ação e Segurança do Clássico-Rei é definido: veja detalhes

Foi definido nesta sexta-feira (7), o plano de ação do jogo pela 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense entre Fortaleza x Ceará, que será no sábado (8), às 16h30.

A partida deste sábado (8) terá a segurança reforçada com o seguinte efetivo: policiais militares (467, sendo 200 na área interna e 267 na área externa), seguranças privados (500), bombeiros (25) e guardas municipais (40). A abertura dos portões da Arena Castelão está prevista para acontecer as 13H30 horas, ou seja, a três horas do início do jogo.

Outros órgãos estarão trabalhando no clássico com o seguinte quantitativo: Ministério Público (3), JECRIM (7), Defensoria Pública (3), Juizado da Infância e da Juventude (20),

AGEFIS (30), AMC (40), Regional 8 (12).

Divisão de torcidas

De acordo com plano de ação da partida, a carga total para o clássico é de 57.386, sendo 33.502 torcedores do Fortaleza como mandante, e 23.884 para o Ceará, time visitante na partida.

A Polícia Militar informou no Plano de Ação que não será permitido torcida mista na área dos camarotes e que e a Torcida do Fortaleza sairá primeiro, independente

de placar ou resultado do jogo.

Proibição das organizadas

As torcidas organizadas de Fortaleza e Ceará não poderão comparecer ao Clássico-Rei após decisão do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (TJDF-CE) da última quarta-feira (5). O Pleno decidiu manter a decisão de veto das TUF e JGT (do Fortaleza) e TOC e MOFI (do Ceará) em todos os jogos dos dois clubes, seja como mandantes ou não mandantes no Campeonato Cearense, até que a é Comissão Disciplinar analise o processo.

Apesar da proibição, nesta sexta-feira (7), as baterias de Ceará e Fortaleza estão autorizadas, desde que estejam descaracterizadas. Proibidas as faixas, camisas e qualquer adereço que remeta as Torcidas Organizadas banidas.