PL que analisa regulamentação das apostas esportivas deve ser votado nesta terça (12)

O Projeto de Lei que busca regulamentar as apostas esportivas no Brasil deve ser votado nesta terça-feira (12), no Senado Federal. O senador Angelo Coronel, do PSD, é o relator do projeto, que busca regulamentar e taxar o mercado de apostas esportivas no Brasil.

O Senado votaria o PL no último dia 29 de novembro, mas o encaminhamento foi adiado. Senadores aprovaram nova urgência para a proposta na noite do dia 29, e o Regimento Interno disse que o placar só deveria ser definido duas sessões após o procedimento.

Foto: Agência Senado

Estará em votação uma tributação de 12% sobre empresas de apostas esportivas e de 15% de imposto de renda de pessoa física (IR) do prêmio líquido dos apostadores – a ser descontada anualmente e somente sobre ganhos acima da linha de isenção, de R$ 2.112.

O projeto também prevê a criação de regras de publicidade na modalidade, que devem ser regulamentadas pelo Ministério da Fazenda. A pasta também será responsável por fiscalizar as atividades das empresas de apostas esportivas no Brasil.