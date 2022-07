Piquet muda de ideia e diz que não fez nada de errado em racismo contra Hamilton: "besteira"

Nelson Piquet voltou a mostrar o seu lado mais alinhado com o histórico ao desfazer todo o discurso de 'pedido de desculpas' a Hamilton após o episódio em que mostra racismo ao chamar o atleta de 'neguinho'.

Em novo depoimento sobre o caso, ao Motor Sport Magazine, ele rechaça qualquer sensação de culpa sobre o caso.

"Isso é tudo besteira, eu não sou racista. Não há nada, nada que eu disse errado. O (termo) que eu usei é uma palavra muito suave, até usamos com alguns amigos brancos", disse Piquet.

"Não me importo"

O tricampeão mundial mostrou que ignora totalmente as críticas que se desenvolveram sobre o caso. "Eu realmente não me importo, isso não atrapalha minha vida. Estou aqui com meus amigos, estamos nos divertindo, é isso".

Piquet voltou a se defender, dizendo que as suas falas foram distorcidas. "Eu usei essa palavra quase um ano atrás, numa entrevista, e eles inventaram isso. Isso me causou alguns problemas, mas para ser honesto, eu realmente não me importo".