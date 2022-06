Pior mandante da Série A, Ceará não vence Atlético-GO em casa há sete anos; veja retrospecto

O Ceará enfrenta o Atlético-GO neste domingo (26) na Arena Castelão buscando a 1ª vitória como mandante na Arena Castelão. De quebra, a equipe de Marquinhos Santos visa voltar a vencer a equipe goiana em solo cearense após sete anos: o último triunfo aconteceu pela Série B de 2015, com gols de Uillian Correia e Marinho.

Desde então, o Alvinegro de Porangabuçu enfrentou o Dragão em três oportunidas como mandante, sendo duas na Série A e uma na Série B, com o Atlético-GO conquistando duas vitórias e um empate. No último confronto entre as equipes na Arena Castelão, empate sem gols pela 15ª rodada do Brasileirão 2021.

No retrospecto geral, enfrentando o Atlético-GO como mandante desde 2009, o Ceará venceu a equipe em apenas duas oportunidades, ambas pela Série B ( veja desempenho abaixo ).

Na atual edição da Série A, o Ceará detém o posto de pior mandante, com dois empates e três derrotas em cinco partidas em solo cearense. O aproveitamento é de apenas 20%.

Veja desempenho do Ceará como mandante na Série A 2022

Ceará 1 x 3 Botafogo (2ª rodada)

Ceará 0 x 1 RB Bragantino (4ª rodada)

Ceará 2 x 2 Flamengo (6ª rodada)

Ceará 1 x 1 Coritiba (9ª rodada)

Ceará 0 x 0 Atlético-MG (12ª rodada)

Legenda: Ceará venceu o Atlético-GO como mandante apenas duas vezes na história do confronto Foto: Divulgação / Ceará SC

Confrontos entre Ceará x Atlético-GO em solo cearense (2009-2021)

Ceará 1 x 0 Atlético-GO (Série B - 2009)

Ceará 0 x 0 Atlético-GO (Série A - 2010)

Ceará 1 x 1 Atlético-GO (Série A - 2011)

Ceará 0 x 1 Atlético-GO (Série B - 2013)

Ceará 0 x 0 Atlético-GO (Série B - 2014)

Ceará 2 x 0 Atlético-GO (Série B - 2015)

Ceará 0 x 1 Atlético-GO (Série B - 2016)

Ceará 1 x 2 Atlético-GO (Série A - 2020)

Ceará 0 x 0 Atlético-GO (Série A - 2021)