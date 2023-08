Piloto da Nascar sofre acidente e capota mais de 10 vezes em Daytona; veja vídeo

Ryan Preece, piloto americano, precisou ser hospitalizado após capotar dez vezes em seu carro durante as voltas finais das 400 milhas de Daytona, nos Estados Unidos. O carro do competidor da Stewart-Haas, um Ford 41, ficou destruído após o acidente deste sábado.

O incidente ocorreu após Erik Jones, que pilotava um Chevrolet, acertou Preece, que acabou batendo em Chase Briscoe, seu próprio companheiro de equipe. O carro de Ryan quicou no chão e depois seguiu girando até ficar destruído.

As equipes de segurança conseguiram remover o piloto do veículo. Ele foi levado para o hospital Halifax Medical Center. A equipe do piloto divulgou uma nota sobre o estado de saúde dele na madrugada deste domingo.

"Ryan Preece ficará em observação no Halifax Medical Center durante a noite. O piloto está acordado, consciente, movimentando-se e conversando com familiares e amigos", disse trecho da nota.

VEJA VÍDEO: