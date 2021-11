Pikachu sofre queda de pressão, desmaia e recebe atendimento em jogo do Fortaleza

A partida entre Fortaleza e Palmeiras neste sábado (20) foi marcada por um susto na Arena Castelão na reta final do 2º tempo. Aos 45, o meia tricolor Pikachu sofreu uma queda de pressão, desmaiou e precisou ser atendido pela equipe médica da ambulância do estádio cearense.

A situação ocorreu após a confirmação do anulamento do gol alviverde do volante Patrick de Paula pelo árbitro de vídeo (VAR) - o Leão venceu por 1x0 com tento do atacante Robson. Ao perceber a situação, o elenco cearense prestou o apoio e avisou ao departamento médico.

Através da assessoria de comunicação, o clube informou que Pikachu sofreu uma lipotimia. O atleta foi liberado pela ambulância ainda na Arena Castelão e retornou a pé para o vestiário na companhia do doutor Cláudio Maurício, que presta serviços ao Fortaleza.

Em campo, Pikachu foi titular e deixou o gramado aos 24 minutos do 2º tempo. Na ocasião, pediu para ser substituído com dores musculares e cedeu lugar para o atacante Edinho.