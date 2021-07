Pikachu sobre o Fortaleza na Série A: "Ficar no G4 o campeonato todo"

O Fortaleza faz campanha histórica na Série A do Brasileiro, em 3º, com 27 pontos em 13 rodadas, com 69% de aproveitamento. É a melhor campanha de um time do Nordeste na Era dos pontos corridos, animando torcida e jogadores para uma classificação final. O lateral-direito Yago Pikachu espera que o time permaneça no G4 o campeonato todo

Yago Pikachu lateral-direito do Fortaleza "Estamos muito felizes por esse momento que vivemos, que o clube vive e queremos sustentar o mais longe possível. Queremos ficar no G4 o campeonato todo. Temos muitos jogos pela frente. Terão altos e baixos, mas é preciso ter equilibrio de quando vier a derrota não se desesperar, como também não podemos achar que na atual fase somos superiores aos adversários.

Decisivo

E Pikachu é responsável direto pela grande campanha leonina: participou de oito gols do Tricolor de Aço na Série A, com quatro gols e quatro assistências.

"Fico feliz em estar passando por um bom momento, assim como o clube, o time em si. A gente vem de quatro vitorias seguidas, de um campeonato muito difícil. Não só eu, mas o time todo vem correspondendo, mesmo com a ausência de alguns jogadores em alguns jogos. O importante é estarmos preparados para fazer o nosso melhor e o Fortaleza sair com as vitórias. Fico feliz em estar participando com gols, assistências. Espero que esse número possa aumentar e a equipe continue vencendo, ficando na parte de cima da tabela".

No meio de semana, o Leão volta suas atenções para a Copa do Brasil. O Tricolor de Aço encara o CRB na quinta-feira (29), às 16h30 no Castelão, no jogo de ida as Oitavas de Finais.

Confira a coletiva de Pikachu