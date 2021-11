Pikachu sobre o Fortaleza em duelo com o Palmeiras: "nossa postura tem que ser diferente"

O meia e lateral-direito do Fortaleza, Yago Pikachu, afirmou, em entrevista coletiva, que a postura do time será diferente diante do Palmeiras, no sábado, às 19h no Castelão, pela 34ª rodada da Série A. O Leão não vence há 5 jogos e vem de goleada sofrida no Clássico-Rei.

Yago Pikachu Meia e lateral direito do Fortaleza A postura tem que ser diferente. Se for igual, a gente vai perder novamente. Perder clássico é muito ruim. Peço que o torcedor não desconfie da gente. Ainda estamos na 6ª colocação e temos um jogo importante, difícil e nossa postura já vai ser diferente.

Confira a coletiva de Pikachu

Para ele, uma vitória pode recolocar o clube no G4 e que o sonho da vaga na Libertadores ainda existe.

"A resposta nossa é vencer o próximo jogo. Tudo que a gente fez ficou para trás. Na reta final a gente não pode deixar a desejar por nosso tão sonhado objetivo. É virar a chave. A derrota no clássico foi doída, mas agora é dar a resposta, O sonho ainda está aceso no nosso coração. Podemos, sim, conquistar a vaga. Uma vitória já nos coloca entre os 4 novamente, só dependemos da gente".

Por fim, o jogador alertou que a equipe tem que ter uma postura diferente caso saia atrás no placar, como ocorreu nos últimos jogos.

"Quando se sai atrás na Série A, tem que fazer muito mais força reverter. Mas conseguimos algumas vezes no campeonato. Temos que nos preparar e isso não pode nos afetar. Temos que ter força conseguir reverter um resultado adverso".