Pikachu revela cobranças de Vojvoda no Fortaleza: “se o time diminuísse o ritmo, ele iria tirar”

O Fortaleza iniciou a Série A de 2021 com resultados expressivos: venceu o Atlético-MG na estreia e goleou o Internacional. Líder com 100% de aproveitamento, o time teve como um dos destaques o meia Yago Pikachu, com três gols. Em participação no programa ‘Bem, Amigos’ do SporTV, o atleta revelou mais sobre o estilo do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e do começo do trabalho.

“Nesses dois jogos do Brasileiro ele nos cobrou muito no intervalo. Ele viu que fomos superiores e viu que poderíamos ferir o adversário. Ele pede que a gente construa o resultado, mas finalize e não dê contra-ataques. Contra o Inter, ele disse que, se o time diminuísse o ritmo, ele iria tirar (risos). Ele queria mais intensidade”, explicou.

Legenda: Mesmo em pouco tempo, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem feito o Fortaleza jogar bem Foto: Kid Júnior / SVM

O desempenho tricolor também atravessa a boa fase de Pikachu, que chegou ao clube após ser rebaixado à Série B com o Vasco em 2020. No Fortaleza, o lateral de origem atua como ala e tem papel ofensivo importante. Sobre o técnico, ressaltou que o comandante conhece o elenco.

“Nosso treinador teve um tempo maior, tivemos o Estadual, ele pôde avaliar as peças que tem. No Vasco, com Sá Pinto, chegou no meio do campeonato, o time estava no meio da tabela para baixo, a pressão é maior. Com o tempo que nosso treinador teve aqui, ajudou muito. Ele testou todo mundo, todos tiveram oportunidade, testou variações de esquema. Início de trabalho muito bom”, analisou.

O próximo compromisso do Fortaleza é o Clássico-Rei na quinta-feira (10), às 21h30, pela Copa do Brasil. O duelo será eliminatório e define classificação às oitavas de final. Após empate em 1 a 1 na ida, uma nova igualdade deixa a decisão aos pênaltis.