Pikachu reencontra o Vasco, mas projeta vitória do Fortaleza: 'Precisamos voltar a vencer na Série A

O meia Yago Pikachu foi o herói da vitória do Fortaleza diante do San Lorenzo por 3 a 2 pela Copa Sul-Americana na última quarta-feira ao marcar gol de pênalti nos acréscimos. E após o importante resultado na Sula, que quebrou um jejum de 5 jogos sem vencer na temporada, o Leão volta suas atenções para a Série A do Brasileiro, ao enfrentar o Vasco no sábado (28) às 16 horas, no Castelão, pela 8ª rodada.

E a partida será especial para Pikachu. Ele enfrentará o ex-clube pela 1ª vez, já que em sua passagem pelo Leão, o clube esteve na Série A e o Vasco na Série B. Ele projetou o confronto com o Vasco, destacando a importância da vitória no Castelão.

"Precisamos voltar a vencer no campeonato porque a gente tá no meio de tabela, mas a distância ainda é curta pro pessoal que tá abaixo. A gente quer brigar na parte de cima da tabela. Temos um confronto muito difícil contra o Vasco e a gente precisa voltar a vencer. Em casa a gente tem a força da nossa torcida", declarou.

O Leão é o 11º colocado da Série A com 10 pontos, enquanto o Vasco é o 17º com 6.

Reencontro com o Vasco

Sobre o confronto com o Vasco, o meia afirmou que comemorará caso faça gol diante do time carioca. Yago Pikachu chegou ao Vasco em 2016 e atua no Tricolor de Aço desde 2021 (com passagem pelo Shimizu S-Pulse por empréstimo em 2022)

"Vai ser a primeira vez (que vou enfrentar o Vasco). É especial porque foram cinco anos lá. Quando eu vim para o Fortaleza, o Vasco estava na Série B. No ano seguinte, permaneceu na Série B. Não teve esse confronto e eu sempre me perguntei (se eu comemoraria um gol contra o Vasco). Analisando o contexto geral da história que eu venho fazendo aqui, pelo carinho do torcedor, não sei se seria a palavra certa "falta de respeito", mas com a possibilidade de fazer o gol, irei comemorar, sim, porque respeito a instituição que estou defendendo, mas nada apaga a história que fiz no Vasco", comentou o meia tricolor.

Destaque

🔎 Yago Pikachu (30 anos) é o 2º meia da Série A com mais participações em gols na temporada 2023. ⚡🔥



⚔️34 jogos (18 titular)

⚽️7 gols

🅰️7 assistências

⏰133 mins p/ participar

🔑34 passes decisivos

👟41 chutes (24 no gol!)

↪️39% acerto cruzamento (!)

💯Nota Sofascore 7.01 pic.twitter.com/eFt0Fly8sC — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 25, 2023

Com o gol marcado diante do San Lorenzo, Pikachu se tornou o segundo meia com mais participações em gols entre times da Série A na temporada. São 14 participações diretas, com 7 gols e 7 assistências em 34 jogos pelo Leão, sendo 18 como titular. Ele participa de um gol do Leão a cada 133 minutos. Os números são do SofáScore.

Acompanhe a coletiva de Yago Pikachu