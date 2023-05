Pikachu marca em goleada e projeta classificação do Leão na Sul-Americana

O Fortaleza goleou o Estudiantes de Mérida por 6 a 1, nesta quinta-feira (4), pela 3ª rodada da Fase de Grupos da Sul-Americana e abriu boa vantagem na liderança do Grupo H. Com 9 pontos e 100% de aproveitamento, o Leão tem 5 pontos de vantagem para o vice-líder San Lorenzo, restando 3 rodadas para o fim da 1ª Fase.

O ala Yago Pikachu comemorou o resultado nesta quinta-feira e projetou a classificação leonina para a 2ª Fase. Vale lembrar que o líder da chave após 6 rodadas garante vaga direto para as Oitavas de Finais.

"O jogo que era muito importante para as nossas pretensões dentro da competição. Conseguimos, nos dois primeiros jogos, seis pontos. Tínhamos dois jogos importantes dentro de casa e vencemos. Se a gente fizer nossa tarefa no confronto direto com o San Lorenzo aqui, praticamente encaminha a nossa classificação - afirmou Pikachu, projetando o confronto com o time argentino na próxima rodada da Sula, no dia 24 no Castelão.