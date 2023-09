Pikachu fala sobre motivação para jogo contra São Paulo na Série A: 'Quem sabe entrar no G-6'

O Fortaleza embarcou no início da tarde desta terça-feira (19) para o duelo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Entre os 24 jogadores relacionados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, está o ala Yago Pikachu. No Aeroporto Internacional Pinto Martins, o jogador projetou o duelo contra a equipe paulista.

“A gente vem de uma vitória muito importante diante do Corinthians, eles ( São Paulo) ganharam o primeiro jogo da final da Copa do Brasil... Creio que também tem um foco especial nessa decisão. (...) O jogo de amanhã é importante. É uma boa oportunidade da gente vencer eles fora de casa. Vem embalado, vem motivado... A gente sabe que o São Paulo pode poupar alguns jogadores pensando na decisão. Que a gente possa manter esses bons jogos, esse retrospecto também contra o São Paulo, para a gente se manter na parte de cima da tabela e quem sabe entrar no G-6, dependendo da rodada aí, e subir cada vez mais”, disse o jogador.

O Leão do Pici encara o tricolor paulista nesta quarta-feira (20), a partir das 20h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio do Morumbi. O jogador, que marcou gol na vitória contra o Timão, falou ainda sobre o bom momento da equipe e da possibilidade de começar como titular no time.

“Quando você faz gol, você fica feliz e motivado. Acredito que a equipe vem com uma sequência de formação. Acho que a equipe encaixou junto com o Marinho ali, com o Guilherme, são jogadores que estão passando por um bom momento junto com o Lucero... Mas o nosso grupo é muito forte, independente de quem começa jogando, quem entra no decorrer da partida, o nível é o mesmo. E esse é o nosso objetivo e o da comissão técnica também. Cada jogo é um jogo diferente. Lógico que se eu tiver oportunidade de voltar a iniciar uma partida, eu vou dar o meu máximo como sempre dei. E se entrar no decorrer dos jogos, a mesma coisa. Não muda nada. A gente sempre almeja as vitórias nos jogos que a gente tem pela frente”, finalizou o jogador.