Pikachu destaca importância da vitória contra Fluminense e comenta queda de rendimento do Fortaleza

A vitória diante do Fluminense, na última quarta-feira (7), reacendeu o ânimo do elenco tricolor. Antes do confronto, no recorte do 2° turno da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tinha desempenho de equipe da zona do rebaixamento. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (8), o meio-campista Yago Pikachu relatou a oscilação da equipe na competição, destacando a vitória contra os cariocas como motivo de "confiança".

"É um campeonato bem competitivo, muito difícil, a oscilação ia acontecer de alguma maneira dentro do campeonato. Não só nós tivemos esse período de turbulência. Claro que uma vitória diante de um adversário qualificado, que antes do confronto era praticamente um duelo direto, ganhando no Maracanã também te dá um respeito, uma confiança muito maior para enfrentar um outro grande adversário como o Flamengo. Esperamos estar motivados, concentrados da mesma forma como estívessemos contra o Fluminense para voltar a vencer em casa."

Sem estar diretamente ligado aos gols do Fortaleza há seis partidas (seja com gol ou assistência), Pikachu também vive momento de oscilação com a camisa do Tricolor do Pici. No entanto, para o atleta, a queda de rendimento estava ligada a falta de vitórias e nos desempenhos ruins na Série A.

"Venho trabalhando da mesma forma desde o começo do campeonato. Claro que hoje, nossa equipe é muito mais estudada do que na 2ª ou na 3ª rodada. Querendo ou não, temos uma dificuldade maior em alguns jogos, principalmente contra equipes que ficam lá trás, como contra o Atlético-GO. Quando pegamos uma equipe dessa, encontramos dificuldades, às vezes temos até poucas oportunidades de finalizar, de criar chances claras. Assim como a equipe, eu também tive uma queda de rendimento natural, porque não vencemos. Com a volta das vitórias, nós ficamos mais confiantes e mais tranquilos."

Assista à coletiva na íntegra

O Fortaleza volta aos gramados no sábado (9), às 19h (horário de Brasília), contra o Flamengo. O duelo, válido pela 25ª rodada da Série A, acontece na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares e o Premiere transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de tempo real.