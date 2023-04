Pikachu comemora voltar marcar pelo Fortaleza: 'A torcida estava cobrando'

O ala Yago Pikachu marcou um dos gols da goleada de 6 a 1 do Fortaleza diante do Àguia de Marabá, no Castelão pela Copa do Brasil, quebrando um incomodo jejum de 11 jogos sem marcar. O gol anterior dele tinha sido no dia 17 de fevereiro, contra o CSA pela Copa do Nordeste no PV.

A comemoração dele foi do tipo 'sai zica' já que eles perdeu muitas chances ao longo destes 11 jogos.

'Muito feliz por voltar a marcar. Estava precisando, mas sabia que ia sair naturalmente. A torcida estava cobrando. Ano passado e no outro fiz bastante gol. Mas consegui participar com uma assistência. No jogo da Sul-Americana também. Quero sempre estar contribuindo com equipe. Mas o gol te dá mais confiança. Foi bom fazer um bom placar para praticamente segurar a classificação'.

Vaga encaminhada

Sobre a goleada contra o time paraense, Pikachu comemorou o placar elástico e ter encaminhado classificação para a próxima fase.

'A vitória é sempre o mais importante, independente de que faça os gols. A gente sabia que poderia dar um grande passo em termos de classificação. porque jogamos em casa, embalados pelo título do fim de semana. Mesmo com time bastante mudado de um jogo para o outro, sabíamos da nossa obrigação de fazer um bom placar. Conseguimos. O gol foi consequência do jogo que nós fizemos'.