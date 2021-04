Pikachu comemora semana cheia no Fortaleza e diz: "estou mais pronto"

O lateral-direito Yago Pikachu foi uma das principais contratações do Fortaleza para a temporada 2021 e estreou no último dia 23, na derrota para o Santa Cruz por 1 a 0. Ele admitiu que ainda não estava no seu melhor, mas espera uma evolução física e técnica já diante do Bahia, no próximo sábado, no Castelão às 16 horas, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Ele concedeu entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares.

"Me sinto mais pronto. Fiquei um período sem jogar até me apresentar aqui, fiz trabalhos por fora, o que não é a mesma coisa de estar com o grupo, e sempre requer uma adaptação de trabalho. Eu tive uma semana cheia para entrar em forma e me sinto 100% mais preparado. Estou 100% adaptado ao trabalho no clube, do treinador e o tempo que tive até o próximo jogo está sendo importante. A gente aprende mais sobre as características de jogo dos companheiros, de como eles gostam de se posicionar e receber a bola. A semana foi positiva".

Sobre o Clássico contra o Bahia, Yago espera ajudar o Fortaleza a vencer no jogo que pode valer a classificação antecipada do Tricolor para a 2ª Fase.

"É um jogo grande, mais um clássico. Sabemos da importância do jogo, da vitória, que pode valer uma classificação para gente. O adversário é qualificado, tem sua qualidade, mas acredito que a gente esteja se preparando bem".

História

Pikachu espera ficar marcado na história do Fortaleza como fez nas de Paysandu e Vasco. Ele tem números expressivos nos dois clubes e espera repetir no Leão do Pici.

"Quero fazer história como no Paysandu, no Vasco. Foram clubes importantes para mim, com números expressivos e espero que que não seja diferente aqui no Fortaleza. Venho em busca de titulos e as marcas individuais, como gols, são consequência do coletivo do time. Eu estou trabalhando da mesma maneira, como comecei no Paysandu, depois do Vasco. Vim aqui no Fortaleza para fazer história".