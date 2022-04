Pikachu celebra tetra do Fortaleza no Cearense e fala de cobranças: "aprender com nossos erros"

O Fortaleza goleou o Caucaia e garantiu mais um título do Campeonato Cearense. Do placar de 4 a 0, Yago Pikachu anotou dois gols na final realizada na Arena Castelão. Silvio Romero e Robson marcara os demais. Em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (25), o jogador do Leão falou sobre a importância da conquista, das cobranças e os próximos desafios do Tricolor.

Na história

"Estou muito feliz pela conquista. Acho os gols são consequência do trabalho que a gente vem fazendo. Depois do primeiro jogo, falei que a nossa postura seria diferente para o segundo. Graças a Deus conseguimos ser, em certos momentos, superiores ao adversário. Conseguimos esse placar elástico, com intensidade, como nosso treinador pede. E feliz de ter participado com gols, com assistência. Merecemos. Queríamos muito esse tetracampeonato, para ficar na história do clube. É de se comemorar, é de colocar um quadro na parede com a nossa foto, com os nossos nomes, pra gente ser lembrado pro resto da vida."

Momento da equipe e cobrança

"Hoje, com 29 anos, eu me sinto um pouco mais confortável com essas cobranças. Meu último ano no Vasco foi difícil, de lesões. E também a cobrança é bem pesada. Estou sabendo lidar com esse tipo de situação. Aqui, vivo um grande momento junto com o clube, desde o ano passado, desde a minha chegada. Pelos objetivos que a nossa equipe conquistou, pelo 3º lugar na Copa do Brasil, 4º no Brasileiro, título do Cearense ano passado... Esse ano não está sendo diferente, apesar das cobranças. Principalmente nos jogos de Brasileiro e Libertadores, que a gente não conseguiu vencer. Mas sinto que as cobranças tem que vir pra fazer a gente crescer de alguma forma. Para aprender com nossos erros."

Trabalho em equipe e próximos desafios

"Eu, particularmente, mesmo fazendo um gol contra o Inter, tive a oportunidade de fazer outro e acabei perdendo. A cobrança veio da mesma forma. Acredito que tem que vir pra todos. Não adianta pegar 1, 2 ou 3 jogadores para culpar. Quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. Acredito que a gente tá sabendo lidar com isso. Então, esse título também coroa toda a campanha que a gente fez na pré-temporada, que era chegar nas finais da Copa do NE e Estadual. Agora é foco nas competições que a gente tem pela frente e chegar o mais longe possível em todas elas."

O Leão volta a campo nesta quarta-feira (27) para enfrentar o Alianza Lima. As equipes se enfrentam em jogo da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo será às 19 horas, na Arena Castelão. Ingressos para o jogo já estão disponíveis.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA