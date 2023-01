Pietro Fittipaldi seguirá como piloto reserva da Haas na F1 em 2023

O brasileiro Pietro Fittipaldi continuará como piloto de testes e reserva da Haas pela quinta temporada consecutiva em 2023, informou a equipe de Fórmula 1 nesta terça-feira (24).

O piloto de 26 anos, nascido em Miami e neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, competiu em duas corridas no final de 2020 como substituto do piloto francês lesionado, Romain Grosjean.

Este ano ele será reserva do dinamarquês Kevin Magnussen e do alemão Nico Hulkenberg.

Prestígio

"Eu disse antes que continuidade e consistência são a chave para o sucesso na Fórmula 1 e Pietro permanecendo com a equipe em 2023 me faz acreditar que temos bases sólidas", disse o chefe da equipe, Guenther Steiner.

"Pietro tem um desempenho comprovado e está pronto para entrar em ação a qualquer momento para se sentar ao volante e dirigir, como fez duas vezes em 2020."

A Haas, que utiliza motor Ferrari, terminou em 8º lugar na classificação por equipes no ano passado. A nova temporada começa no Bahrein em 5 de março.