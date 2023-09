Philippe Coutinho tem contratação anunciada pelo Al Duhail do Catar

O meia-atacante Philippe Coutinho foi anunciado no início da tarde desta sexta-feira (8) como o novo reforço do Al Duhail, do Catar. O jogador brasileiro pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, e foi emprestado ao time do Catar até o fim da temporada 2023/24.

Coutinho será comandado pelo treinador argentino Hernán Crespo, ex-treinador do São Paulo. Aos 31 anos, o meia brasileiro tenta recuperar o bom futebol que já o levou a ser considerado um dos melhores jogadores do mundo, principalmente pelo Liverpool.

Formado nas categorias de base do Vasco e revelado profissionalmente pela equipe carioca, Coutinho acumula passagens por Inter de Milão, Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa, equipe que possui os direitos do jogador.

Philippe também acumula oportunidades de atuar com a camisa da Seleção Brasileira. Pela Amarelinha, são 68 jogos e 21 gols, incluindo cinco partidas da Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia, onde marcou dois gols e deu duas assistências.