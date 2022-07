Pesquisa mostra que 1 a cada 10 brasileiros torce para dois clubes; veja quem lidera

O eterno debate entre quem tem a maior torcida do Brasil ganhou um novo dado. Levantamento feito pelo jornal O GLOBO com o Ipec mostrou que 11,2% dos torcedores ouvidos na pesquisa disseram torcer para dois times no Brasil.

O Palmeiras foi a equipe mais mencionado como o “segundo time” do coração, segundo o levantamento. Nos dados, 1,6% dos entrevistados mencionaram o clube paulista após terem citado outro clube. Flamengo, com 1,4%, e Corinthians, com 1,2%, aparecem em seguida.

A pesquisa ouviu 2.000 torcedores em 128 municípios do Brasil.

Dados do Nordeste

Dentre os clubes nordestinos, Vitória, Santa Cruz e Ceará foram mais mencionados por pessoas que têm dois times do que por torcedores “exclusivos”, segundo o levantamento. O Ceará é um dos que mais é citado no segundo time de torcedores do Corinthians.

Ainda segundo O Globo, entre os 11,2% que disseram ter dois times, várias foram as combinações apareceram. Entre os torcedores que citam o Palmeiras como segundo time, a correlação mais frequente é com o Flamengo. Outros exemplos são Flamengo + Paysandu, Flamengo + Vitória-BA, Corinthians + Ceará e São Paulo + Bahia.