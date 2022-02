Peru x Equador: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Peru e Equador entram em campo nesta terça-feira (1) em busca da classificação para a Copa do Mundo do Catar. A partida ocorre às 23h (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, pelas Eliminatórias da América do Sul.

Na última rodada, o Equador conseguiu arrancar um suado empate em 1 a 1 diante do Brasil e em caso de vitória no jogo de hoje pode garantir a vaga na Copa do Mundo. No lado do Peru, a equipe garantiu uma vitória diante da Colômbia e saltou para a quarta colocação na tabela das eliminatórias.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Peru x Equador - 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima, no Peru

Data: 01/02/2022 (terça-feira)

Horário: 23h (de Brasília)

Transmissão: Sportv 3

Prováveis escalações

Peru: Gallese; Advincula, Zambrano, Callens e Trauco; Tapia; Carrillo, Yotun, Gonzales e Flores; Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca

Equador: Galindez; An. Preciado, Torres, Hincapie e Estupiñan; Caicedo, Gruezo e Franco; Plata, Estrada e Ay. Preciado. Técnico: Gustavo Alfaro