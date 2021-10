Peru x Chile pelas Eliminatórias: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Peru e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 22h (horário de Brasília), pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Nacional de Lima, em Lima, Peru.

As duas seleções ocupam a parte inferior da tabela e lutam ainda por uma vaga para a competição mundial. Peru atualmente está na 7ª posição, com apenas 8 pontos conquistados, enquanto Chile está logo abaixo, com 7 pontos na 8ª colocação.

Palpite para o jogo Peru x Chile

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV 2.

Prováveis escalações

Peru

Gallesse; Advíncula, Santamaria, Callens e López; Yotún, Tapia e Cueva; Carillo, Gonzáles e Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca.

Chile

Bravo; Díaz, Medel e Roco; Isla, Aránguiz, Vidal, Pulgar e Mena; Brereton Díaz e Alexis Sánchez. Técnico: Martín Lasarte.

Ficha técnica

Peru x Chile - 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Nacional de Lima, em Lima, Peru

Data: 07/10/2021 (quinta-feira)

Horário: 22h (de Brasília)

Árbitro: Christian Ferreyra (URU)

Transmissão: SporTV 2