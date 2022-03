Perfil de loja do Ferroviário satiriza saída do técnico Paulino Kobayashi

Em postagem numa rede social, o perfil da loja do Ferroviário satirizou a saída do técnico Paulinho Kobayashi. O conteúdo foi retirado do ar nesta sexta-feira (18). O então treinador anunciou a saída do clube na quarta.

A foto mostra uma arte com a imagem da loja e, na frente, os dizeres: "Diabéisso? Não deu tempo nem do Kobayashi conhecer a Ferrão Store." Diversos torcedores criticaram.

O clube informou, no entanto, que a loja é terceirizada. Apesar disso, na descrição informada no perfil está "Loja oficial do clube." Por fim, o Ferroviário comunicou que está tomando as devidas providências.

SAÍDA DO FERROVIÁRIO

Paulinho Kobayashi comunicou o desligamento do clube em postagem numa rede social e não revelou o motivo da saída. Além dele, o auxiliar Marcelo Copertino e o preparador físico Janderson Bessa também deixaram o Tubarão da Barra.

O Ferrão ainda disputa a Taça Fares Lopes e a Série C do Brasileiro. O clube deve anunciar em breve nova comissão técnica para o restante da temporada.