Pequeno grupo de torcedores do Iguatu protesta antes da última rodada que define rebaixamento

Um pequeno grupo de torcedores do Iguatu protestou em treinamento do clube nesta segunda-feira (24), no estádio Morenão, em Iguatu (CE). O grupo, que tinha cerca de 10 torcedores, soltou rojões e cobrou a equipe pela campanha decepcionante no Campeonato Cearense.

Eliminado do Cearense ainda na 1ª Fase, o Iguatu está jogando o quadrangular da permanência e ainda busca evitar o rebaixamento para a Série B. A equipe tem 3 pontos em duas rodadas e faz o último jogo na quinta-feira (27), contra o Barbalha, às 19 horas no Morenão.

O Azulão pode até escapar do rebaixamento com um empate ou até derrota, mas dependerá de outros resultados. Uma vitória garante o time na elite sem depender do resultado de Floresta x Cariri.