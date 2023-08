Pepa é demitido e Cruzeiro vai ao mercado em busca de novo técnico

O técnico Pepa foi demitido do cargo de treinador da equipe profissional do Cruzeiro nesta terça-feira (29). O treinador português acumulava uma série de resultados negativos e deixa o comando da equipe mineira. Ainda não há confirmação do substituto de Pepa.

+ Veja a tabela do Brasileirão Série A

"O Cruzeiro informa que, após reunião nesta manhã entre a Diretoria de Futebol e Pepa, ficou definida a saída do treinador e de sua comissão técnica, composta por Samuel Correia, Pedro Oliveira, Pedro Azevedo e Hugo Silva", anunciou a direção do Cruzeiro.

Legenda: Pepa durante treinamento da equipe do Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

"Fernando Seabra e Vinícius Rovaris conduzem o treinamento desta terça-feira. O nome do novo comandante será anunciado nos próximos dias", completou o clube. No domingo, o Cruzeiro vai enfrentar o Red Bull Bragantino pela Série A, em casa.

BAIXO RENDIMENTO RESULTOU NA DEMISSÃO

Pepa deixou o clube após uma série de sete jogos sem vitória nas últimas semanas, todos pelo Brasileirão. O resultado mais doloroso para a torcida nesta sequência foi a derrota para o Grêmio, por 3 a 0, no domingo, em Porto Alegre.

O técnico chegou ao Cruzeiro no fim de março, entre a eliminação do time no Mineiro e o início do Brasileirão, para substituir Paulo Pezzolano. Pepa encerrou sua passagem com um aproveitamento de 38% dos pontos, somando sete vitórias, oito empates e dez derrotas.