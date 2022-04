Pep Guardiola descarta convite para Seleção Brasileira: "hoje não"

O técnico espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, descartou a possibilidade de comandar a Seleção Brasileira. Após rumores de que teria recebido um convite da CBF para assumir a equipe nacional depois da Copa do Mundo de 2022, o treinador negou o cenário em coletiva nesta sexta (8).

“Hoje não. Estou sob contrato aqui (no City), estou muito feliz. Estou disposto a ficar para sempre aqui. Eu renovaria o contrato por 10 anos, mas agora não é o momento”, declarou.

Segundo o jornal Marca, da Espanha, a proposta envolveria um salário anual de 12 milhões de euros - valor inferior ao que recebe no Manchester City, de 20 milhões de euros. Em outra entrevista, desta vez para Fred Caldeira, da TNT, Pep ressaltou o número de técnicos brasileiros.

“O Brasil tem muitos bons treinadores brasileiros que devem treinar a Seleção”, concluiu.

A situação ganhou foco após Tite, hoje no comando da Seleção Brasileira, revelar que encerra o ciclo na função após o Mundial do Catar, finalizado em dezembro. Antes, o espanhol Xavi também foi sondado pela CBF, em situação que foi revelado pelo próprio treinador, que trabalha no Barcelona.