Penúltimo na Premier League, Everton demite técnico Frank Lampard

O Everton, penúltimo colocado na Premier League, demitiu seu técnico Frank Lampard, informou a mídia britânica nesta segunda-feira. Depois de chegar ao clube há menos de um ano substituindo o espanhol Rafael Benítez, o ex-astro do Chelsea, de 44 anos, não conseguiu colocar no caminho das vitórias a equipe de Liverpool, que atualmente é penúltima na tabela com os mesmos pontos do último colocado Southampton.

Momento ruim

Na temporada passada, o Everton havia garantido a permanência de forma dramática, na última rodada, ao terminar na 16ª posição. No sábado, o Everton perdeu por 2 a 0 para o West Ham, outro time tradicional que luta para não ser rebaixado. As nove derrotas dos 'Toffees' nos últimos 12 jogos da Premier League foram demais para Lampard.

Questionado pela Sky Sports sobre o futuro de Lampard, o dono do clube, Farhad Moshiri foi evasivo:"Não posso comentar, não é minha decisão".

"Eu não controlo isso. Minha função é trabalhar,estar concentrado e manter a cabeça baixa", disse Lampard.

O Everton se sentiu compelido a agir sobre o futuro de Frank Lampard no momento em que luta para evitar jogar fora da primeira divisão pela primeira vez desde 1954.