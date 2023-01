Pentacampeão Cafu explica ausência no velório de Pelé

O ex-lateral-direito Cafu explicou o motivo de não ter ido ao velório de Pelé, realizado na segunda (2) e terça-feira (3). O Capitão da Seleção Brasileira na conquista do pentacampeonato mundial, justificou questões de trabalho.

Cafu afirmou que, por questões de trabalho, não conseguiu dar adeus presencialmente ao melhor jogador da história.

"Eu fazia questão de ir ao velório, mas, infelizmente, por motivos de trabalho, não consegui antecipar meu voo e não vou estar com a família nesse dia tão importante, mas de pensamento e de coração nós vamos estar aqui abraçando eles", afirmou o ex-atleta, nessa segunda-feira (2), ao Sportv.

"Eu não sei se vai ter missa de sétimo dia, mas eu vou fazer questão de estar lá dando abraço em todos eles em nome de todos os atletas do futebol, não só brasileiro, mas mundial", completou Cafu.

Leia Também Jogada Neto critica ausência de jogadores do penta e do tetra em velório de Pelé

O ex-lateral da seleção ressaltou que Pelé era "a cara da alegria", inclusive em campo. "O Pelé jogava um futebol alegre. Os caras batiam no Pelé, o Pelé levantava e dava risada, sorria para todo mundo, apertava a mão de todo mundo. Esse é o Pelé que vai ficar eternizado em todos os nossos corações."

Cafu, vale lembrar, foi apontado em uma lista feita por Pelé como um dos cento e vinte e cinco maiores jogadores de futebol vivos em 2004. Ele jogou as Copas de 1994, 2002, 1998 e 2006.

Criticados

A ausência de jogadores que conquistaram as Copas de 1994 e 2002, pelo Brasil, tem chamado a atenção e sendo alvo de críticas. Desses, apenas Mauro Silva esteve na despedida do Rei do Futebol, mas o ex-jogador ocupa um cargo de autoridade, pois é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.