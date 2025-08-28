Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pelo Olympiakos, Gustavo Mancha enfrentará Barcelona, Real Madrid e terá David Luiz como adversário

Equipe grega jogará a Liga dos Campeões

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:56)
Jogada
Legenda: O Olympiakos é o novo time do zagueiro Gustavo Mancha, ex-Fortaleza
Foto: Angelos TZORTZINIS / AFP

O zagueiro Gustavo Mancha deixou o Fortaleza para jogar no Olympiakos, da Grécia. E na equipe grega, o ex-tricolor jogará a Liga dos Campeões 2025/2026, e terá como adversários, os gigantes Real Madrid e Barcelona.

Outra curiosidade é que ele encontrará o ex-companheiro de Fortaleza como adversário na Liga dos Campeões: David Luiz.

O experiente zagueiro está no Pafos, do Chipre, e também será adversário do Olympiakos.

Elenco

No elenco do Olympiakos, Mancha será treinado pelo espanhol  José Luis Mendilibar, de 64 anos e terá como companheiros 5 portugueses e 2 brasileiros.

Os dois brasileiros são: Rodinei, lateral-esquerdo ex-Flamengo de 33 anos e o atacante Gabriel, de 28 anos, que foi formado na base do Corinthians e fez carreira no futebol italiano. Rodinei é titular absoluto dos Thrylos e fez 45 jogos no ano passado.

Os portugueses são: Rúben Vezo, Costinha, Chiquinho, Diogo Nascimento e Gelson Martins.

Gustavo Mancha disputará posição com os seguintes zagueiros: o grego Retsos, de 27 anos, Rúben Vezo, português de 31 anos, o grego Kalogeropoulos, de 21 anos e o italiano Lorenzo Pirola, de 23 anos.

Assuntos Relacionados

Jogada

Pelo Olympiakos, Gustavo Mancha enfrentará Barcelona, Real Madrid e terá David Luiz como adversário

Equipe grega jogará a Liga dos Campeões

Vladimir Marques Há 19 minutos

Jogada

Galeano cita empenho do Ceará e avisa: 'Cada jogo é uma final'

Equipe enfrenta o Juventude no sábado

Crisneive Silveira Há 22 minutos
Foto de Completando um turno sem jogar, Moisés aparece correndo no campo no Pici

Jogada

Completando um turno sem jogar, Moisés aparece correndo no campo no Pici; veja vídeo

Apesar da atividade, o atacante ainda não iniciou trabalhos com bola

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Bahia x Fluminense pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela ida das quartas

Redação Há 2 horas

Jogada

Renzo Gracie realiza seminário de jiu-jitsu inédito em Fortaleza no dia 1º de setembro

É a primeira vez que o lutador de renome mundial vêm à capital cearense

Redação Há 2 horas

Jogada

'Deveria estar atrás de um fogão': Justiça condena dirigentes do Pacajus por ataques à árbitra

Ingrede Santos registrou boletim de ocorrência

Crisneive Silveira Há 2 horas