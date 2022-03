Pelo NBB, Fortaleza BC perde fora de casa para o Paulistano na prorrogação

O Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado pelo Paulistano fora de casa, no Ginásio Antonio Prado Junior, nesta quinta-feira (10), em jogo decidido nos minutos finais da prorrogação. A partida terminou empatada em 78 a 78 no tempo normal, mas na prorrogação o Carcalaion não resistiu ao time da casa e perdeu por 94 a 88.

A partida foi muito equilibrada, com o Paulistano vencendo o 1º quarto apertado (23x21), o Leão abrindo uma boa vantagem no segundo (14x20), e o equilíbrio retornando nos dois quartos finais (18x17 e 23x20).

Legenda: Jogando em casa, o Paulistano derrotou o Fortaleza na prorrogação Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta/Divulgação Paulistano

A vitória do time da casa no último quarto por 3 pontos empatou o jogo em 78 a 78 e levou a partida para a prorrogação.

E nos 5 minutos de tempo extra, o time paulista foi superior, vencendo por 16 a 10, com um placar final de 94 a 88. O destaque do Leão no jogo foi o ala Mãozinha, com 20 pontos e 9 rebotes.

Classificação

Com o resultado, o Fortaleza ocupa a 12ª posição com 34 pontos e foi ultrapassado pelo Paulistano, que agoraé o 10º com 36. Lembrando que os 4 primeiros colocados vão direto para as quartas de finais do NBB, e do 5º ao 12º se classificam para as Oitavas de Finais.



Próximo jogo

O Fortaleza Basquete Cearense volta a jogar no próximo sábado (12), contra o Corinthians, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo , às 16h30, pela 19ª rodada. O adversário é o 11º colocado, com 33 pontos.