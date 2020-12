Pelo jogo de ida da final do Estadual de Futsal, Ceará enfrenta o BNB

Começa hoje a decisão do Campeonato Cearense de Futsal entre Ceará e BNB/Guerreirinhos. Os times irão duelar no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), pela partida de ida, às 16 horas, com transmissão ao vivo da TV Diário.

O Alvinegro de Porangabuçu chega na final como único invicto da competição, mas envolto em uma maratona de jogos: está também decidindo a Copa do Brasil.

No meio de semana, o Vovô foi derrotado por 4 a 1 pelo Dois Vizinhos/PR, no Ginásio Teodorico Guimarães, no Paraná, perdendo uma invencibilidade que já durava mais de um ano, precisando agora vencer o jogo de volta, na segunda-feira (21), no Ginásio Vozão, por qualquer placar no tempo normal para forçar uma prorrogação na briga pela taça nacional.

Legenda: O Ceará está invicto no Campeonato Cearense de Futsal e faz a decisão contra o BNB/Guerreirinhos Foto: Stephan Eilert / Ceará

Com tantos jogos, a missão alvinegra era recuperar e administrar o fôlego para ficar com duas taças. Sem muito tempo para treinar, o Ceará só teve duas atividades antes do jogo de hoje. Contudo, o treinador alvinegro, Deividy Hadson, afirmou que é momento de esquecer as adversidades e buscar os dois troféus.

“A gente vem em uma maratona de jogos que, sem dúvida alguma, acaba desgastando nossos atletas. Mas não estamos pensando nisso, se chegamos a duas decisões é porque temos qualidades para disputar os títulos e é hora de esquecer qualquer adversidade e focar nas conquistas”, comentou o técnico.

Surpresa

O BNB é a grande surpresa da decisão. A equipe da Capital se classificou para final após desbancar equipes favoritas como o Pires Ferreira e o Colégio José Romão, de Sobral. Ainda assim, o comandante alvinegro não se mostrou surpreso com o adversário da final.

“A chegada do BNB na decisão mostra duas coisas: primeiro, que favoritismo fica fora de quadra. Segundo, que o futsal no nosso Estado é muito forte. Então, o que a gente espera são dois jogos muito duros contra um time forte e muito competitivo”, avaliou.

O Ceará já enfrentou o BNB duas vezes na competição. No jogo de ida da primeira fase, o Vozão venceu por 4 a 2. No jogo de volta, mais uma vitória, dessa vez por 3 a 2.