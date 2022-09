Pelé terá de fazer novo teste de paternidade após decisão judicial

Aos 81 anos, Pelé terá de fazer um teste de paternidade. O rei do futebol foi acionado pela Justiça de São Paulo após pedido de Maria do Socorro Azevedo. A Defensoria Pública de São Paulo é responsável pela ação. A decisão foi proferida no último dia 18 de agosto.

O IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo) será responsável por determinar hora e data do exame. A coleta genética será realizada na casa do próprio ex-jogador. O astro do futebol mundial ainda não foi citado oficialmente e, portanto, ainda não se pronunciou sobre o tema.

Aos 23 anos, ainda em 1963, Pelé teve um relacionamento rápido com Anísia Machado. A filha Sandra, no entanto, só foi reconhecida em 1996 após teste de DNA. Aos 26 anos, em 1963, ele se casou com Rosemari de Reis e teve três filhos. O relacionamento terminou em 1980.

Na década de 1990, namorou e casou com Assiria Lemos. Com a cantora gospel, teve um casal de gêmeos. Em 2002, o ex-atleta assumiu a paternidade de Flávia Cristina, que tinha 34 anos na época. Lenita Kurtz, mãe da jovem, era estudante de jornalismo quando se envolveu com Pelé, em 1968.

