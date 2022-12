Pelé tem controle das funções vitais e condição clínica estável, aponta novo boletim médico

Internado com inchaço por todo o corpo em virtude do câncer de cólon, o ex-jogador de futebol Pelé encontra-se em 'quarto comum, com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável', conforme comunicou o Boletim Médico do Hospital Israelita Albert Einstein.

A internação aconteceu nesta terça-feira (29) para reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon identificado e retirado com cirurgia em setembro de 2021. Aos 82 anos, o 'Rei do Futebol' frequenta o hospital frequentemente para a realização de exames e acompanhamento médico.

Legenda: Na entrada do hospital, Pelé estava acompanhado de sua esposa Márcia Aoki e de um cuidador Foto: Arquivo Pessoal

Pelé é acompanhado por três médicos: Dr. Fábio Nasri, geriatra e endocrinologista, Dr. Rene Gansl, oncologista, e Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitarales do Albert Einsetein.

Legenda: Boletim Médico do Pelé Foto: Divulgação

