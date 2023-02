Pelé será homenageado no Fifa The Best nesta segunda-feira

O eterno Rei Pelé será homenageado pela Fifa nesta segunda-feira (27), na cerimônia do premio The Best, em Paris. As duas filhas do Rei, que faleceu no dia 29 de dezembro do ano passado, aos 82 anos, estão em Paris para a cerimônia, prevista para começar às 17h de Brasília. Kely Cristina e Flávia Arantes do Nascimento têm participado de todas as homenagens feitas ao pai. As informações são do Estadão.

Curiosidade

Mesmo considerado o maior jogador da história do futebol, Pelé nunca ganhou o prêmio da Fifa. O motivo é que a escolha só premiava jogadores europeus e atletas que atuavam na Europa. Como Pelé teve sua carreira construída no Santos e depois no Cosmos, dos EUA, o melhor jogador de todos os tempos nunca recebeu a premiação enquanto jogava.

A revista France Football, que seguia os mesmos critérios, reviu sua decisão após mudanças nas regras da eleição e, em 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, a segunda na história do País, deu a Pelé o título de Bola de Ouro nas edições retroativas de 1958, 59, 60, 61, 1963, 65 e 1970, quando ele conduziu a seleção brasileira na conquista do tricampeonato mundial. Fora sete prêmios. Somente Messi tem o mesmo número de conquistas.

Próximos ao Rei

Dos três jogadores que brigam para ser eleito nesta edição, dois deles eram mais próximos de Pelé: Messi e Mbappé. Pelé e o atacante francês já fizeram comercial juntos, trocaram abraços e elogios. Messi é comparado com Pelé, mas ele sempre se rendeu ao maior talento do brasileiro. Quando ganhou a Copa do Mundo do Catar, Pelé chegou a parabenizar o jogador argentino. Dias depois ele morreu em São Paulo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil