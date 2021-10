Pelé 'invade' rede social da filha e fala sobre recuperação: 'Disposto a, talvez, até jogar domingo'

O ex-jogador Pelé, 80, "invadiu" o Instagram de uma das filhas, Flávia Kurtz, na quinta-feira (14) para falar sobre a recuperação da cirurgia que foi submetido para retirada de um tumor no cólon direito.

Em um vídeo publicado na rede social, o Rei do Futebol brincou sobre voltar a jogar. Também agradeceu a quem torceu por ele no período em que esteve internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Invadi a rede da minha filha para dar uma mensagem para vocês maravilhosa. Graças a Deus estou bem melhor, disposto a, talvez, até jogar domingo que vem. Agora, falando mais sério, obrigado por tudo. Obrigado a todos aqueles que me mandaram um abraço, mandaram força. E eu também logo, logo estarei com vocês. Boa sorte para todos e obrigado", falou o ex-atleta.

Internação

Pelé deu entrada no hospital em 31 de agosto e foi submetido a uma cirurgia quatro dias depois. O Atleta do Século, que comemora 81 anos no próximo dia 23 de outubro, passou 15 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), até ser transferido para o quarto.

No último dia 17 de setembro, foi novamente para a UTI, após apresentar “breve instabilidade respiratória”, conforme boletim médico, passando para cuidados semi-intensivos no dia seguinte. Ele recebeu alta em 30 de setembro.

