Pelé homenageia Zizinho e revela que craque brasileiro foi seu 'primeiro ídolo'

Após sair da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Albert Einstein, onde se recupera da retirada de um tumor no cólon, o Rei Pelé usou as redes sociais para homenagear o ex-jogador e 'primeiro ídolo' Zizinho.

Caso estivesse vivo, Zizinho completaria 100 anos de idade. Ele foi um dos astros da Seleção Brasileira e do São Paulo nos anos 50 do século passado. Confira a homenagem:

"Meu primeiro ídolo fez aniversário de 100 anos ontem. Como ainda estava me acomodando no meu quarto, não consegui homenagear Zizinho no dia. Mestre Ziza foi incrível e por ele guardo um profundo sentimento de gratidão. A memória do esporte deve ser sempre preservada e muito respeitada, pois a vida é um ciclo. Existem jogadores mágicos hoje, que servirão de inspiração para que surjam novos craques no futuro. E isso é o que faz o futebol ser eterno. Feliz 100 anos, Zizinho".

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte