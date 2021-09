Pelé deve receber alta nesta quinta-feira (30), após quase um mês internado

O ex-jogador Pelé, de 80 anos, receberá alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (30). Ele passou quase um mês internado na unidade de saúde por causa da descoberta de um tumor no cólon direito. As informações são do Estadão.

Pelé reagiu bem ao tratamento depois de alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e espera sair andando do hospital.

Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico e aplicação do tratamento em casa. As duas últimas semanas foram de tranquilidade para a equipe médica que o assiste.

O ex-jogador tem como acompanhantes no quarto a esposa, Márcia, e a filha, Kely Nascimento, que voltará para os Estados Unidos nesta semana.

Com o recebimento da alta, Pelé deve ficar em casa, no Guarujá. Por enquanto, ele não retornará com nenhuma das atividades que desempenhava anteriormente.